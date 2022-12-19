Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam meydana geldi. Çaycuma asayiş polisi ekiplerince şüphe çeken araç durduruldu. Sürücü Ö. Ç.’nin (22) kullandığı 67 ACL 496 plakalı araçta bulunan T. K.(22), A.K.Ü (34) ekipler tarafından arandı. 3 şüpheliden yaklaşık 7 gram kubar esrar, iki adet uyuşturucu içme aparatı çıktı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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