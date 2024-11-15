Konya’da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin, polis ekiplerince saklandığı depoda yakalanma anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya’da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, daha sonra yakalanmamak için bir depoya saklandığı burada da polis ekiplerince yakalandı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere “Adaletten kaçılmaz, biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz” derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti.