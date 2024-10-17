Samsun’da silahlı kavga ihbarına giden bir komiseri bacağından bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.

Samsun’un Kavak ilçesinde silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri gittikleri bir evin çatı katına girdikleri sırada saldırıya uğramışlardı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki T.G. evdeki kapı ve pencere camlarını kırarak polislere fırlattı. Pencereden atlayıp kaçmaya çalıştığı esnada kaçamayacağını anlayan T.G. elindeki bıçakla polislere saldırdı. Saldırıda komiser M.D.’yi bacağından bıçakla yaraladı. Polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen zanlı daha sonra Kavak Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi tamamlanan T.G., polisler tarafından Kavak Adliyesine getirildi. Mahkemede susma hakkını kullanan T.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.