Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Kökünü kurutana kadar devam. Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar. Uyuşturucu taşıyan aracı takibe alıp yakalayan arkadaşlarımız, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirdi. Elinize sağlık. Ayağınıza taş değmesin" ifadelerini kullandı.

"Kökünü kurutana kadar devam"

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün saat 22.45 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir araç durdurulmak istendi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca neticesinde Körfez ilçesinde bulunan Yukarı Hereke mevkiinde yakalandı. Polisi peşine takan şüphelinin, araçtaki uyuşturucu dolu 3 çantayı ormanlık alana attığı tespit edildi. Çantaları bulan ekipler, 40 paket halinde 25 kilo 420 gram skunk ile karşılaştı. Sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli’de polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, kovalamaca neticesinde yakalandı. Polisi peşine takan şüphelinin uyuşturucu dolu 3 çantayı da ormanlık alana attığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından bulunan çantalarda 40 paket halinde 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi.

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