İzmir’in Ödemiş ilçesinde karşısında polis ekiplerini görünce üzerindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmaya çalışan zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

Ödemiş Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Ü.M. adlı bir şüphelinin yerini tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tire Ödemiş Yolu’nda Ü.M.’nin aracının önünü kesti. Polisi karşısında görünce üzerindeki uyuşturucu maddeyi atıp kaçmak isteyen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan Ü.M., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.