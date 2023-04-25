Zonguldak’ta polisin üst araması yaptığı şüphelilerden biri extacy hapla yakalandı. Sürdürülen operasyonda 5 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu tespit edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Mahalle Yalı Caddesi üzerindeki kapalı otopark civarında devriye görevi sırasınad 6 kişinin alkol aldığı gördü. Kaba üst araması yapıldığı esnada N.K. isimli şüphelinin yere bir şey attığını gören ekipler, yerde şeffaf poşet içerisinde 38 adet extacy olduğu değerlendirilen hap buldu. N.K.’ye hapları nereden temin ettiği sorulduğunda E.M.’den temin ettiğini söyledi. Bunun üzerine olay ile ilgili günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısınca alınan talimatlar istikametinde tahkikata başlandı.

38 adet uyuşturucu madde ekiplerce muhafaza altına alındıktan sonra N. K. ve E. M. gözaltına alındı. Yine olay yerinde bulunan şahıslardan O. K.’nin üst aramasından bir adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait 26 adet kurusıkı tabanca mermisi bulunarak mülkiyeti kamuya aktarılmak üzere muhafaza altına alındı. O.K. hakkında idari yaptırım uygulandı.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatları istikametinde gecikmesinde sakınca bulunan hal çerçevesinde şüpheli şahısların ikametinde ve araçlarında arama yapıldı. Ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Ev aramaları esnasında şüphelilerden E. M.´nin babası olan H. M.’nin yapılan sorgusunda tehdit suçundan 5 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler N. K. ve E. M. ile yakalama emri gereği gözaltına alınan H. M. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüpheliler N. K. ve E.M. isimli şahıslar ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri ile 5 ay hapis cezası hükümlüsü H.M. ise tutuklanarak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.