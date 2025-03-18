Manisa’nın Kula ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, imal ve ticaretine yönelik savaş açan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri bir genci durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya çalışan şüpheli genç kıskıvrak yakalanırken, üzerinden 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri S.Ö.(19) isimli şüpheli genci durdurmak istedi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheli S.Ö.(19), emniyet güçlerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli gencin yapılan üst aramasında 4 ilaç kutusu içerisinde 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu haplara el konulurken, şüpheli S.Ö., kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gencin Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kula’da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ve uyuşturucu maddeye geçit verilmeyeceği bildirildi.