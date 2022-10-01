Elazığ’da polisi gören ve kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Üzerinde ve iş yerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da polisi gören ve kaçmaya başlayan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Üzerinde ve iş yerinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından yapılan rutin kontrollerde M.U. (22), polisi görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli kovalamaca esnasında, daralı ağırlığı 105 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet şarjör, şarjöre basılı halde 4 adet 7.65 mm çapında dolu fişeği yola attı. Şüpheli ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan yazılı arama kararına istinaden şüphelinin iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 9 adet kurusıkı tabanca, 2 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 57 adet dolu kartuş, 1 adet hassas terazi ve silah yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi.

Gözaltındaki şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.