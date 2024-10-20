Serik’te polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekle saldıran ve kısa sürede yakalanarak adliyeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Serik ilçesinde 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobil ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Ali Ş.’yi görünce yol ortasında durup aracın arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş etti. Olayda Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araç ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis Ali Ş., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Ali Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında saçmalar, sanayideki bir tamirhanede bulunan otomobile de isabet ederken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında durması, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise yaralanan polis memurunun yere düştüğü anlar yer almıştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, av tüfeğiyle ateş açan ve polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüpheliler G.K. ve M.A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.