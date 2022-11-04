Eskişehir’de kendisini takip eden polislere tabancayla ateş ederek kaçan cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir’de kendisini takip eden polislere tabancayla ateş ederek kaçan cezaevi firarisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle takibe alınan Umut K., yanında taşıdığı silahla ateş ederek kaçmıştı. Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak’ta bulunan bir apartmandaki yakınına ait eve saklanan Umut K., bölgeye sevk edilen Özel Harekat Polislerinin düzenlediği baskın sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan silahla saldırgan Umut K., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan silahlı saldırgan Umut K., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.