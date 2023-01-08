Afyonkarahisar’da üzerlerini aramak isteyen polislere direnen 2 şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Afyonkarahisar’da üzerlerini aramak isteyen polislere direnen 2 şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Şüphelilerin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Olay, Sahipata Mahallesi Tuna Caddesi’nde meydana geldi. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, yapılan uygulamada bir aracı durdurdu. H.Ş. ve E.Ş. isimli şahısların üst araması yapılacağı esnada H.Ş.’nin koltuğu altındaki cismi pantolonunun içine sakladığını fark eden polis, silah olduğu değerlendirilen cismi teslim etmesini istedi. Polislere direnen araçtaki biri kadın 2 şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Kadın o sırada silahı yakındaki okulun bahçesine attı. Okul bahçesine atılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet tabanca fişeği bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheliler ise Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.