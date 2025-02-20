DÜZCE(İHA) – Düzce’de dün akşam (19 Şubat 2025) saatlerinde polise çarparak yaralayan 2 şüphelinin ev aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Düzce’de 19 Şubat 2025 günü Kaynaşlı polis uygulama noktasında görevli Polis Memuru Osman Güneç’e çarparak olay yerinden kaçan 41 AGE 107 plaka sayılı araç Öztürkler kavşağında yakalanmıştı. Şüpheli şahısların araçlarında ve ikametinde yapılan aramda 7 parça halinde toplam 178 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 gram uyuşturucu madde arttırımda kullanılan a/m maddesi ele geçirildi. 12 suç kaydı bulunan Ş.C.Ç. (26) ile Y.A.Ç(19) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Kazada yaralanan polis memuru Osman Güneç’in ise tedavisi Düzce Üniversitesi Hastanesinde devam ediliyor.