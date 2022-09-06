Suçlamaları kabul etmeyen ve nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgaya müdahale eden polislere bıçak çekip kaçtığı ileri sürülen C.Y.(24) gözaltına alındı. Kaçarken düşerek yaralanan C.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da polise bıçak çektiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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