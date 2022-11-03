Eskişehir’de kendisini takip eden polisleri fark ettikten sonra üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçan cezaevi firarisi Umut K., saklandığı eve Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir’de kendisini takip eden polisleri fark ettikten sonra üzerinde taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçan cezaevi firarisi Umut K., saklandığı eve Polis Özel Harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bugün öğle saatlerinde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle takibe alınan Umut K., yanında taşıdığı silahla ateş ederek kaçtı. Polis ekiplerine ateş ettikten sonra kaçan şüpheli, Yıldıztepe Mahallesi Saygın Sokak’ta bulunan bir apartmandaki yakınına ait eve saklandı. Bölgede arama yaparak şüphelinin saklandığı yerini tespit eden ekipler, silahlı saldırganın yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat Polislerinin eve düzenlediği baskın sonucu şüpheli yakalandı.

“Polis olduğunu bilmiyordum”

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Umut K., sağlık kontrolleri yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Gazetecilerin “Polise neden ateş ettin” sorusuna “Polis olduğunu bilmiyordum” diyerek cevap veren şüpheli, emniyete götürüldü.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı

Şüphelinin saklandığı tespit edilen Saygın Sokak’ta polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çatıya çıktığı bilgisi alınan şüphelinin takibi için bölgede dron uçuran polis ekipleri, çevredeki evlerin balkonlarından da gözlem yaptı. Belirlenen sokak ve bağlandığı çevre sokakların giriş çıkışları tamamen kapatılırken, sivillere gelebilecek zararlara karşı en üst düzeyde önlem alındı.

4 ayrı suçtan aranması olduğu ortaya çıktı

Kimlik sorgusu esnasında polise tabancayla ateş ederek kaçan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu, aynı zamanda 4 ayrı suçtan da aranma kaydı olduğu öğrenildi.