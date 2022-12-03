Bursa’daki kış lastiği uygulaması çerçevesinde, polis ekipleri sürücülere göz açtırmıyor. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında otobüsler tek tek kontrol edildi. 2 günde yapılan bin 545 kontrolde 51 sürücüye kış lastiği zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bursa’daki kış lastiği uygulaması çerçevesinde, polis ekipleri sürücülere göz açtırmıyor. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali çıkışında otobüsler tek tek kontrol edildi. 2 günde yapılan bin 545 kontrolde 51 sürücüye kış lastiği zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunluluğu uygulaması 1 Aralık’ta başladı. Kurala uymayan şoförler bin 152 lira ceza ile karşı karşıya kalırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de sürücülere göz açtırmıyor.

Güvenli ve akıcı bir trafik için zorunlu olan ticari araçlarda değil, tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önerilirken, Bursa’nın giriş ve çıkışı haricinde Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de uygulama yapan trafik polisleri, otobüsleri tek tek durdurdu. Lastik kontrolünün haricinde ehliyet ve takograf cihazı da kontrol edildi. Otobüslere binen bayan polis ekipleri ise, yolcuların can güvenliği için emniyet kemerlerini takmaları gerektiği konusunda uyardı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terminal otobüs çıkış noktası ve 12 farklı noktada yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde kış lastiği kullanımına yönelik özel denetim ve bilgilendirme uygulamasında bin 545 ticari araç şoförüne yönelik kış lastiği takma zorunluluğu, sigorta, muayene, emniyet kemeri, cep telefonu, takograf, hız limitleri, ticari araç kullanma süreleri gibi konularda denetim ve bilgilendirme yaptı. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan 51 sürücüye ise ceza kesildi.

Otobüs şoförleri ise, "Herkesin kurallara uymanın haricinde lastiklerini de taktırmasını tavsiye ediyorum. İhmale gelecek bir konu değil. Kış şartlarında bilindiği gibi kazalarda çoğalıyor. Umarım kazasız belasız bir dönem geçiririz. Allah korusun. Herkes bakımlarını ve lastik kontrollerini aksatmasın" dedi.

Pamukkale Turizm Bursa Bölge Müdürü Hamit Ocak ise, "1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasına şirketimiz olarak harfiyen uyuyoruz. Yolcu güvenliğini ön planda tutarak sağlıklı bir yolculuğu bütün herkese hissettirmek istiyoruz" diye konuştu.