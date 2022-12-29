Polisler, vatandaşlardan kalabalık yerlerde alışveriş yaparken çantalarını ve değerli eşyalarının çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi. Yılbaşı gecesini evlerinin dışında geçirecek olanları da hırsızlık olaylarına karşı uyaran polisler, alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, bu çerçevede kentteki alışveriş merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanacak olan AVM’lerde vatandaşları yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.