DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan depremin ardından sadece insanlar değil hayvanlarda zorlu kış koşullarında yaşamak zorunda kalıyor. Sokak hayvanlarının yardımına ise kumanyasını paylaşan polisler yetişiyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yaşanan depremin ardından sadece insanlar değil hayvanlarda zorlu kış koşullarında yaşamak zorunda kalıyor. Sokak hayvanlarının yardımına ise kumanyasını paylaşan polisler yetişiyor.

Düzce’de geçtiğimiz hafta yaşanan 5.9’luk depremin ardından insanların yaşam koşulları ile birlikte sokak hayvanlarının yaşam koşulları da zorlaştı. Ancak zaman zaman zorlu koşullara rağmen yürek ısıtan görüntülerde ortaya çıkıyor.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerde görevli polis memuru, görevini yaparken yemek molasında yanına gelen sokak kedisini kucağına alarak kumanyasını paylaştı. Polisin kucağında yemeğini yiyen sokak kedisi, karnını doyurduktan sonra ise polisin kucağından inerek bölgeden ayrıldı.