Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle kentteki huzurevlerini ziyaret etti. Yaşlıların elini öpen polisler onlara karanfil hediye etti. Polisler yaşlılarla sohbet edip onların varsa sorunlarını dinleyerek, “Geçmiş tecrübelerini bugüne aktaran, geleceğimize ışık tutan büyüklerimizi unutmayacağız” dedi.

Adana polisi “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla huzurevini ziyaret ederek yaşlılara karanfil verdi.

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