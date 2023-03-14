Adana polisi depremden etkilenen çocukları yalnız bırakmayarak yaralarını sevgiyle sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde ağır hasara neden oldu. Bu deprem Adana’da hem etkili oldu hem de şehir diğer deprem yaşanan şehirlerden göç aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri deprem nedeniyle Adana’ya göç eden hem de Adana’da depreme yakalanan ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilendi. Polis depremzede çocukların yaralarını sevgiyle sarmaya çalıştı. Gün boyu çocukların yanında olup onlara oyuncaklar hediye eden polis, oyunlar oynadı. Polis çocukların yanı sara yetişkinlerle de yakından ilgilenip sıkıntılarını çözmeye çalıştı.