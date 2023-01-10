Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamada tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ve sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘şok’ uygulamada tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ve sikke ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Çakırköy mahallesi civarında ‘şok’ uygulama yapıldı. Uygulamada durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların ise Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Aramada bir araç içerisinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler ile sikke ele geçirildi. Olayın ardından araç sürücüsü K.G., isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.