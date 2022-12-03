Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ’Boş Sandalye’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, ’Boş Sandalye’ isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Çorum’da hayata geçirilen proje çerçevesinde sahnelenen ’Boş Sandalye’ isimli tiyatro oyunuyla suça ve sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisine dikkat çekildi. Son yıllarda ülke genelinde suça sürüklenen çocukların sayısının artması üzerine harekete geçen Çorum Emniyet Müdürlüğü, örnek bir projeye imza attı. Polis Memuru Burhan Efteli tarafından yazılan ’Boş Sandalye’ adlı tiyatro oyunu ile suça, sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi. Yönetmenliğini Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nden Nazlı Mumcu’nun yaptığı, iki perdelik komedi ve drama tarzındaki oyunda Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi öğrencileri rol aldı.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği oyunda, gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan aile içi iletişimsizliğe dikkat çekildi. Bunun sonucunda sokağa sürüklenen ve uyuşturucu tacirlerinin ağına düşen liseli gençlerin başlarından geçenler ve acı sonlarının anlatıldığı oyun büyük beğeni topladı.

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda sahnelenen Tiyatro gösterisini İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cemil Erdemli, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, Sungurlu Ticaret ve Sanayi meclis üyesi Behzat Uyanıker, öğretmen ve öğrenciler izlediler.