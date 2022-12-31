2022 yılının son saatlerinde Eskişehir’in en kalabalık noktalarından İsmet İnönü Caddesi’nde polis ve jandarma ekipleri kimlik ve üst aramasından oluşan bir dizi denetim gerçekleştirdi. Denetim, vatandaşların kalabalıklar oluşturduğu Vural Sokağa girişinde yoğunlaştı.

(ÖZEL) Çip uygulaması birçok fayda sağlayacak

(ÖZEL) Çip uygulaması birçok fayda sağlayacak

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