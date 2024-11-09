DÜZCE(İHA) – Düzce’de öğrenci taşımacılığı yapan resmi ve özel servis şoförleriyle, rehber personellerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin servislerde güvenli yoluculuk etmesi amacıyla servis sürücülerine yönelik denetim ve eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri Kasım Aktaş Ortaokulunda servis sürücüleri ile rehber personellere trafik güvenliği eğitimi verdiler. Eğitimde, okul servis araçları yönetmeliği ve uygulamalarda yaşanan sorunlar görüşüldü. Eğitimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim öğretimlerine devam etmesi için gerekli tedbirlerin titizlikle alınması için uyarılar yapıldı.