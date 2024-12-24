Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince okul servislerine ve okulların çevresinde yapılan denetimlerde, çok sayıda araç, şahıs ve işletme kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 106 okul servisi ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu bulunan 10 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca okulların çevresinde bulunan 44 kıraathane, 66 tekel bayi ve market, 2 oyun salonu ve 87 park bahçede yapılan denetimde, 290 şahsın kimlik sorgulaması yapıldığı öğrenildi.