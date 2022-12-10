Ekipler öğrencilere yayaların önceliği, emniyet kemeri kullanımının önemi, araç içerisinde yolculuk ederken uyulması gereken kurallar, trafikte sürücü ve yolcu yükümlülükleri, seyir halinde cep telefonu kullanımının sürücü üzerindeki etkileri, yayaların uyması gereken kurallar hakkında trafik eğitimi verdi.

Tut İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Tut İlçe Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gölbaşı 11. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri öğrencilere teorik ve pratik trafik eğitimi verdi.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde polis ve jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimini sürdürüyor.

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