Düzce’de, polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken 47 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı 2 şahıs tutuklandı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 4-10 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 44 olaya müdahale edilirken 2 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 47 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 27 adet sentetik ecza, 313 gram esrar, 12,96 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ekstasy ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparat ele geçirildi.