Afyonkarahisar’da jandarma ve polislere kaçak hayvan hareketliliğinin önlenmesi noktasında eğitim verildi.

Eğitim çalışması Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Çok sayıda emniyet ve jandarma personelinin katıldığı çalışmada ‘Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi’ çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Eğitim çalışması sonrası kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Belgesiz ve kaçak hayvan hareketleri konusunda bilgilendirme yapılarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon toplantısı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.