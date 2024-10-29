Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 155 okul servis aracı ve 317 şahıs kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelindeki okulların çevrelerinde ve okul servis araçlarında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 155 adet okul servis aracı kontrol edildi. Kusurlu bulunan 13 servis sürücüsüne işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından, okulların çevrelerinde bulunan 50 kahvehane, 73 market, 1 oyun salonu ve 109 park bahçede denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 317 şahsa kimlik sorgulaması yapıldı.