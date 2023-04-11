Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen anma programına katıldı.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Polis ve Hava Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla sona erdi.