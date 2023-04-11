Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Vekili Mustafa Güney, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’nın şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Polis ve Hava Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Kütahya’nın geleceği için iki önemli iş birliği

Kütahya’nın geleceği için iki önemli iş birliği

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.