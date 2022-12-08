Tunceli’de engelli bireyler, polis ekipleriyle birlikte kent merkezinde engelli araç park yerlerinin çizimi gerçekleştirildi.

Tunceli’de engelli bireyler, polis ekipleriyle birlikte kent merkezinde engelli araç park yerlerinin çizimi gerçekleştirildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bedensel Engellileri Destekleme Derneği üyeleri tarafından merkez Moğultay Mahallesi’nde engelli araçların park edeceği alanları belirlenerek çizimlerini gerçekleştirdi. Uygulamanın başta Atatürk Mahallesi olmak üzere kentin diğer mahallelerinde de devam edeceği belirtildi.

Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Tunceli Şube Başkanı Ali Arslan, “Başta valimiz Mehmet Ali Özkan olmak üzere ilgili kurum amirleri taleplerimizin çözümü noktasında ciddi çaba harcıyor. En son ilimiz merkez Moğultay Mahallesi’nde trafik ekipleri ile birlikte engelli araç park yerlerinin çizimini gerçekleştirdik. Engelli park yerlerinin diğer mahallelerde de tespiti amacıyla çalışma yürütülüyor” dedi.

Dernek olarak trafik ışıklarında sesli sisteme geçilmesi ve aynı uygulamanın ATM’ler için de yapılması konusunda talepte bulunduklarını aktaran Arslan, “Bunların başta valimizin destekleriyle en kısa sürede hayata geçirileceğine inanıyorum” diye konuştu.