Eskişehir’de polis ekiplerince bin 155 vatandaş çeşitli güvenlik konularında bilgilendirilirken, 145 öğrencinin katılımıyla ’Hacivat ve Karagöz’ün Teknoloji ile İmtihanı’ isimli gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 155 vatandaş çeşitli konular hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca ’Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri’ konulu 375 adet broşür dağıtıldı.

Ekiplerin gölge oyunu gösterisini 145 öğrenci seyretti

Okul kademelerinde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ise Nermin Özdemir Anaokulu’nda çalışma yapıldı. Bu çerçevede polis ekiplerince, ’Hacivat ve Karagöz’ün Teknoloji ile İmtihanı’ isimli bir gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye toplam 145 öğrenci ve 15 öğretmen katılım sağladı.