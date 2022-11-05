Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler; sigara paketi, telefon kutusu, yatak altı olmak üzere farklı yerlerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler; sigara paketi, telefon kutusu, yatak altı olmak üzere farklı yerlerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde yapılan operasyonlarda 11 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 50,5 gram metamfetamin, 715 gram skunk, 11,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,70 gram eroin, 3 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Ekiplerin uyuşturucu tacirini kovalaması nefes keserken, maddelerin bulunması da kameralarca kaydedildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.