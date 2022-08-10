Sinop’un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Sinop’un Boyabat ilçesinde polis uygulamasında uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçe yolunda yapılan polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta arama yapan ekipler 56 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs ise gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında adli makamlarca yasal işlem başlatıldı.
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