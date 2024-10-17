Tekirdağ’da seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, polis uygulamasını seyrederken refüje çıkarak kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.15’te Çorlu İsmetpaşa Bulvarı üzeri Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halindeyken polisin yaptığı alkol kontrolünü izleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı.

Görenleri şoke eden kaza sonrası trafik polisleri araç başına koştu. Yapılan kontrollerde alkollü olmadığı ortaya çıkan A.G.’nin, polis uygulamasına bakarken bir anlık dikkatsizlik sonrası kaza yaptığı ifade edildi.

A.G.’nin 1 hafta önce yeni aldığını belirttiği lüks otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.