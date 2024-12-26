Ardahan’da Polis, KADES, Kadına el kalkmaz, Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı konusunda üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Üniversitesi öğrencilerine yönelik “KADES, Kadına El Kalkamaz, Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı“ konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen ekipler, KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, çevre bilincinin oluşturulması, siber zorbalık ve internet üzerinden dolandırıcılık, banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konularında öğrencilere bilgiler verdi.

Öğrenciler de kendilerine bilgi vererek sorularını yanıtlayan Polis ekiplerine teşekkür etti.