Kayseri’de hırsızlık yapan şüpheli şahsı, taksi şoförü kılığına giren polis yakaladı.

Kayseri’de hırsızlık yapan şüpheli şahsı, taksi şoförü kılığına giren polis yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timi Büro Amirliği, il merkezinde 15 noktada 95 personelle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kentte meydana gelen olaylara anında müdahale eden ekipler, suça ve suçluya geçit vermiyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Yeraltı Çarşısında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsın kimliğini tespit etti. Şüphelinin aynı noktaya geleceğini düşünerek harekete geçen ekipler, taksi şoförü kılığına girerek, çarşının girişinde beklemeye başladı. Şüphelinin geldiğini gören taksi şoförü kılığındaki polis, şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.