i Şerif okundu.

Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Gölyaka Merkez Camiinde görevleri başında şehit düşen teşkilat mensupları ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı.

Mevlid-i Şerife Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Yakup Demircan “Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutluyorum” dedi.