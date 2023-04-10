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Ardından Havran Kabristanlığı Polis Şehitliğinde bulunan Şehit Nedim Öner’ in kabri ziyaret edilerek Mevlid-i Şerif okunarak dualar yapıldı. Sonrasında Kaymakam Enver Özderin, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Emniyet Teşkilatının haftasını kutladı.

Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü İlhan ÇAKIR’ a ve beraberindeki emniyet personeline yapmış oldukları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, özverili çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretleri vesilesiyle tüm Polis Teşkilatının Polis Haftasını kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 178. yıldönümü nedeniyle Havran İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve beraberinde yer alan emniyet personeli Kaymakam Enver Özderin’ i makamında ziyaret etti.

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