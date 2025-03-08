Sivas’ta kadın sürücüler polis tarafından durdurulunca kendilerine ceza kesileceğini sandılar, durum çok farklı çıkınca mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri 8 Mart Dünya kadınlar günü dolayısıyla dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Trafik ekipleri İstasyon Caddesi üzerinde kadın sürücüleri durdurdu. Polis tarafından durdurulan sürücüler kural ihlali yaptıkları için kendilerine ceza kesileceğini düşündü. Ancak durum çok farklıydı. Kadın polis memurları, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, içerisinde kozmetik ürünler bulunan paketleri hediye ettiler. Ceza korkusu ile durup hediye alan kadınların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Polis memurları hediyelerini takdim ettikten sonra sürücüleri, trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz etti.

Özge Dal isimli sürücü emniyet ekiplerine teşekkür ederek, "Önce bir sıkıntı olduğu için beni durdurduklarını düşündüm. Ama sonradan hediye aldım. 8 Mart kadınlar günüm kutlandı. Bu ince davranış için teşekkür ediyorum" dedi.

Özlem Yiğit isimli sürücü şaşkınlık yaşadığını dile getirip, "Çok şaşırdım ama aynı zamanda da çok mutlu oldum. Polis ekiplerimize çok teşekkür ederim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun. Kadınlar olarak kendimiz için bizde bugün tatil ilan ettik" dedi.

Özlem Mıdık ie açıklamasında, "Yoğun bir trafik var. Polis memuru arkadaşlar durdurunca bir hata yaptığımı sanıp ceza yazacaklarını düşündüm. Verdikleri hediye karşısında çok şaşırdım. Tüm polis memurlarına teşekkür ediyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Komiser Aylin Güzel ise düzenledikleri etkinlikle ilgili açıklamasında şunları söyledi. "Normalde vatandaşın gözünde trafik polisi ceza yazan polis konumunda. Ama aslında öyle değiliz. Daha çok vatandaşın can güvenliği bizim için önemli. Bu özel günde de kadın sürücüleri mutlu etmek istedik. Onlara küçük hediye vererek gönüllerini almak istedik. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"