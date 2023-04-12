Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantta teşkilatın kullandığı materyaller tanıtılarak bilgilendirmeler yapılıyor.

Kemal Güneş Caddesinde açılan stantta polis teşkilatının kullandığı materyaller vatandaşlara tanıtılırken, UYUMA, KADES ve HAYDİ gibi aplikasyonların kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Çocukların ve yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği stant ile ilgili konuşan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, “Teşkilatımızın kuruluşunun 178’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde stantlar açarak onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Hem teşkilatımızın yapısıyla ilgili hem polisliğe nasıl girilebilir, onlarla ilgili bilgi verip artık uygulamalarımızla ilgili bu stantlar vasıtasıyla bilgiler vermeye çalışıyoruz. Uyuma, KADES, HAYDİ gibi aplikasyonları indirmelerini sağlıyoruz telefonlarına. Bilgilendirmeleri yapmak için stant açtık. Sağ olsun halkımıza teveccüh gösteriyorlar. Bayağı bir ilgi var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii ki” dedi.

Standa olan ilginin yaş gruplarına göre değiştiğini belirten Yırtar, “Özellikle çocuklar yunus ekiplerimizi, şahin ekiplerimizin motorlarını merak ediyorlar. Onları inceliyorlar. Belli bir yaşın üzerinde olanlar da polisliğe nasıl girebiliriz, hangi okullarda mezun olmamız lazım, kaç puan almamız için? Onların şartlarını öğreniyorlar. Çok güzel geçiyor” diye konuştu.

Filyos Çayı’nda ölü bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga soruşturmasında çok titiz bir çalışma yaparak olayın aydınlanmasını sağladıklarını ifade eden Yırtar, “Dosyada gizlilik kararı olduğu için bir yorum yapmam yanlış olur. Sadece jandarmamız, biz ve başsavcılığımız çok titiz bir çalışma yürüterek aydınlanmasını sağladı. Failleri belirledik. Bundan sonraki durumda artık yargılamayı takip edeceğiz. Delillendirme veya başka bir konularda atladığımız bir şey var mı diye çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.