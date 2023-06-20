Aydın’ın Efeler ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Şok Ekibi tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerinde durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Şok Ekibi ilçede suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Denizli Bulvarı üzerinde seyir halinde uygulama yapan ekipler durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve şarjöre el konurken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.