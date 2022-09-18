Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelin de yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir’de polis ve jandarma ekiplerinin il genelin de yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, ve İvrindi ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. 6 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 15 adet boş kovan ele geçirildi.