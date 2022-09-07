Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir polis simitçi kılığına girerek hırsızlık şüphelisi bir kadını yakaladı.

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir polis simitçi kılığına girerek hırsızlık şüphelisi bir kadını yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde bulunan bir mağazada hırsızlık şüphelisi bir kadın olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, mağazanın önünde simitçi kılığına girerek kadını takip etti. Yapılan takip sonucu ekipler tarafından hırsızlık şüphelisi M.I. yakalandı.

Yakalanan kadın, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.