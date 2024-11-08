Mardin’de polis şiddetiyle elinin yarıldığını iddia eden çocuğun babası verdiği ifadede oğlunun elini ranzaya vurarak yardığını, bu durumun polis ile hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Mardin’de ’Gözaltında gördüğü şiddet nedeniyle eli yarıldı’ şeklinde haberlerde yer alan E.Ö.’nün babası açıklama yaptı. Baba Şevket Ö., oğlunun elini ranzaya vurarak yaraladığını, kesinlikle polisle ilgili bir durum olmadığını, oğluyla ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve oğlunun hedef gösterildiğini söyledi. Baba Şevket Ö. gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla ilgili haberleri medyadan gördüğünü ve çok şaşırdığını söyledi. Oğlu E.Ö. ile ilgili yapılan tüm haberlerin yalan olduğunu bildiren baba Şevket Ö., oğluyla yaşadığı küçük bir münakaşadan dolayı oğlunun elini ranzaya vurduğunu, bu sırada elinin yaralandığını bildirdi. Şevket Ö.; "Yaklaşık bir aydır oğlumun biraz psikoloji bozulmuştu. Ben de onu aldım nasihat ettim. Aramızda küçük bir münakaşa oldu. Bu sırada oğlum elini ranzaya vurduğu için eli yarıldı. Bazı medya mensupları gidip oğlumu konuşturmuşlar. Demişler ki elimi polis böyle yaptı. Kesinlikle öyle bir şey yok, yalandır, aslı yoktur bu işin. Oğlum kesinlikle olaylar katılmamış, hepsi yalan dolan haberler. Aramızda küçük bir münakaşadan dolayı kızarak elini ranzaya vurdu. Ondan sonra hastaneye gitmiş, dikiş atılmış, olayın aslı budur. Bugüne kadar elhamdülillah herhangi polisle, devletle bir sıkıntımız olmamış ve olmayacak da inşallah" dedi.