Tekirdağ’da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Tekirdağ’da bir kişiyi darp ederek telefonunu gasp eden 2 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Pendik’te park halindeki otomobil alev alev yandı Pendik’te park halindeki otomobil alev alev yandı

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde A.D. isimli vatandaşı gece yarısı darp edip telefonunu gasp eden M.K. ve B.D. isimli şahıslar, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 2 zanlı, Güven Timlerinin yaptıkları operasyonda evlerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada A.D’ye ait cep telefonu da bulundu. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan şahıslar, cezaevine gönderildi.