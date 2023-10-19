Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, semt pazarına giderek hem pazarcılara hem de vatandaşlara KADES uygulamasını anlatarak, ‘ kadına el kalkamaz ‘ broşürleri dağıttı.

Kadına Yönelik Şiddetle mücadele ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yaygın eğitim ve farkındalık çalışmaları dahilinde Marmaris Polisi Pazar yerinde alışverişe gelen vatandaşlara KADES uygulamasını anlattı. Polis tarafından bilgilendirilen ve broşürler dağıtılan Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, yapılan bilgilendirme ve çalışmalardan memnunluk duyduklarını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.