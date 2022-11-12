Kırşehir’de meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, şüphelileri 80 saatlik kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kırşehir’de meydana gelen otomobil ve motosiklet hırsızlığı olaylarını aydınlatmak için çalışma yapan polis ekipleri, şüphelileri 80 saatlik kamera görüntülerini izleyerek yakaladı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki araç hırsızlıklarıyla ile ilgili çalışma başlattı. Kervansaray Mahallesi’nde farklı zamanlarda üç otomobil ve bir motosikleti çaldıkları belirlenen şahıslar için 80 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Konya’dan geldikleri tespit edildi. Şüpheliler M.Y.D. (19) ve F.K. (19), Konya ve Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kulu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin otostop çekerek Kulu ilçesinden Kırşehir’e geldikleri, burada da tespit ettikleri araçları çaldıkları belirlendi. Çalınan bir otomobil ve bir motosikletin ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.