Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde ve çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde ve çevresinde güvenlik tedbirlerini arttırdı.

Polis ekipleri, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri aldı. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul önlerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, okul çevresinde bulunan öğrenci olmayan şahıslar üzerinde uygulama yaptı.