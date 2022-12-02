Adana’da polis, kütüphanesinde fazla kitap olmayan bir okula hikaye ve roman bağışında bulup, öğrencilerle voleybol oynadı.

Adana’da polis, kütüphanesinde fazla kitap olmayan bir okula hikaye ve roman bağışında bulup, öğrencilerle voleybol oynadı.

Çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla başlatılan ÇOGEP çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışması yaptı. Ekipler, ‘Sevgiyle büyüyoruz’ projesiyle Yüreğir Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu’nun kütüphanesine 500 kitap hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden polisler, kitap okuma etkinliği de düzenledi. Polisler, getirdikleri kitapları okulun kütüphanesine yerleştirdikten sonra bahçedeki öğrencilerle voleybol oynadı.

Afganistan’dan 2 yıl önce anne, baba ve 6 kardeşiyle birlikte Adana’ya gelen İlahe Musavi (13), polisin hediye ettiği kitaplardan aldı. Mutlu olduğunu ifade eden İlahe, “Polis ağabey ve ablalarımız bize kitap getirdiği için çok mutlu olduk. Başlarda kitap okuyamadığım için okumam iyi değildi. Artık kitap okuyabileceğim. Kitap okumak çok güzel bir şey. Devletimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Diğer öğrenciler de polisin getirdiği kitapların kendilerini çok mutlu ettiğini ve kitap okumanın kendilerini geliştirdiğini söyledi.