Ankara’da polis merkezine giden şahıs, tartıştığı eşinin bıçağı kendi kalbine saplayarak intihar ettiğini iddia etti.

Olay, Mamak ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki S.C., ilçede yer alan polis merkezi amirliğine giderek, tartıştığı eşi A.C.’nin önce kendisine bıçak doğrulttuğunu, ardından da aynı bıçağı kendi kalbine sapladığını söyledi. S.C.’nin beyanı üzerine kavganın yaşandığı eve giden polis ekipleri, mutfakta A.C.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.